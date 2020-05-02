Кіровоградщина отримала українські тест-системи для діагностики коронавірусу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Кіровоградщина отримала українські тест-системи для виявлення коронавірусу. Про це УНН поінформували в преccлужбі Кіровоградської ОДА.
"Це 101 набір. Кожен із них розрахований близько на 100 обстежень", - зазначили в прес-службі.
Із ПЛР-системами українського виробництва працюватимуть фахівці вірусологічної лабораторії, які проводять діагностику на COVID-19.
Нагадаємо, ще 14 людей одужали від COVID-19 на Кіровоградщині.