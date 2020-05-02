Ще 14 людей одужали від COVID-19 на Кіровоградщині

Одужали житель м. Знам'янка, 2 жителів Олександрівського району, 2 жителів Долинського району та 9 жителів Кропивницького.

За минулу добу провели 225 досліджень методом ПЛР-реакції. Із них підтвердився лише один новий випадок. Йдеться про 70-річну жінку, яка перебуває на госпіталізації в Центральній міській лікарні в Кропивницькому.

Загалом в області зареєстрували 392 випадки захворювання на коронавірус.

30 квітня зафіксували ще один летальний випадок серед інфікованих на COVID-19. У Центральній міській лікарні в Кропивницькому від пневмонії помер 87-річний чоловік, який перебував у важкому стані в реанімації.

Нагадаємо, на Кіровоградщині введуть додаткові карантинні обмеження на травневі свята.