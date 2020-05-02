Кировоградская область получила украинские тест-системы для диагностики коронавируса
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Кировоградская область получила украинские тест-системы для выявления коронавируса. Об этом УНН сообщили в преcc-службе Кировоградской ОГА.
"Это 101 набор. Каждый из них рассчитан примерно на 100 обследований", - отметили в пресс-службе.
С ПЦР-системами украинского производства будут работать специалисты вирусологической лаборатории, которые проводят диагностику на COVID-19.
Напомним, еще 14 человек выздоровели от COVID-19 в Кировоградской области.