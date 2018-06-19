Кір в Україні: за тиждень захворіла 841 дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Протягом тижня, з 12 до 19 червня, на кір в Україні захворіла 1401 людина, з них 841 дитина. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook, передає УНН.
“За 24-й тиждень 2018 року на кір захворіла 1401 людина (560 дорослих і 841 дитина). Це на 56 випадків більше, аніж минулого тижня”, — сказано у повідомленні.
З початку року на кір захворіли 21 894 людини — 8 857 дорослих і 13 037 дітей.
Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3428 людини: 1042 дорослих і 2386 дітей), Закарпатській (всього 2633 людини: 475 дорослих і 2158 дітей), Івано-Франківській (всього 2422 людей: 698 дорослих і 1724 дитини), Одеській (всього 1880 людей: 924 дорослих і 956 дітей), місті Києві (всього 1560 людей: 965 дорослих і 595 дітей) та Чернівецькій (всього 1202 людей: 398 дорослих і 804 дитини) областях.
За цей час від ускладнень кору померло 11 людей: семеро дітей і четверо дорослих.
Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я розпочне вакцинацію дорослих у групі ризику захворюваності на кір.