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Корь в Украине: за неделю заболел 841 ребенок

Корь в Украине: за неделю заболел 841 ребенок

Киев  •  УНН

 • 20706 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение недели, с 12 по 19 июня, корью в Украине заболели 1401 человек, из них 841 ребенок. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, передает УНН.

"За 24-ю неделю 2018 годп корью заболел 1401 человек (560 взрослых и 841 ребенок). Это на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13 037 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

За это время от осложнений кори умерло 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения начнет вакцинацию взрослых в группе риска заболеваемости корью.

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