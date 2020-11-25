Кіпр всіляко підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України - МЗС

“Сторони обговорили питання двосторонніх відносин у політичній та економічній сферах, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій, зокрема в ООН та ЄС. Заступник міністра поінформував кіпрську сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постійний секретар МЗС Кіпру наголосив на незмінності позиції його країни щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також дотримання політики ЄС стосовно санкцій проти РФ.

“Кіпрська сторона також запевнила, що Кіпр і надалі всіляко підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України. Василь Боднар та Корнеліус Корнеліу домовилися про проведення ближчим часом робочої зустрічі міністрів фінансів України та Кіпру, які є співголовами Міжурядової українсько-кіпрської комісії з економічних питань. Під час зустрічі планується обговорити підготовку до чергового засідання зазначеної комісії”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна запросила Кіпр взяти участь у діяльності “Кримської платформи”.