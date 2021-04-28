Кіпр незаконно видавав “інвестиційні” паспорти

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У проміжному звіті незалежної комісії йдеться про те, що уряд неправильно трактував закон, і дозволив 770 іноземцям неправильне отримання громадянства.

Програма була привабливою для іноземних інвесторів, оскільки паспорт члена Європейського Союзу на Кіпрі дозволяв безкоштовний проїзд та проживання в межах 27-членного блоку.

Комісія з чотирьох членів, яку очолював колишній старший суддя, доручила президенту Нікосу Анастасіадесу розслідувати, що зі схемою пішло не так. У своєму 515-сторінковому звіті він зазначив, що трохи більше половини з 6779 паспортів, які послідовні уряди видавали за програмою протягом 13 років, були передані повнолітнім членам сім'ї інвесторів, хоча закон не дозволяв цього дозволити.

Парламент Кіпру прийняв закон, що дозволяє уряду надавати таке громадянство членам сім'ї лише за кілька місяців до того, як програма була скасована минулого року.