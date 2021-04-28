Кипр незаконно выдавал "инвестиционные" паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство Кипра незаконно выдал 3500 паспортов родственникам богатых инвесторов в рамках несуществующей многомиллиардной программы гражданства для инвестирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
В промежуточном отчете независимой комиссии говорится, что правительство неправильно трактовал закон, и позволил 770 иностранцам неправильное получения гражданства.
Программа была привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку паспорт члена Европейского Союза на Кипре позволял бесплатный проезд и проживание в пределах 27-членного блока.
Комиссия из четырех членов, которую возглавлял бывший старший судья, поручила президенту Никос Анастасиадесу расследовать, что со схемой пошло не так. В своем 515-страничном отчете он отметил, что чуть более половины из 6779 паспортов, последовательные правительства выдавали по программе в течение 13 лет, были переданы совершеннолетним членам семьи инвесторов, хотя закон не позволял этого позволить.
Парламент Кипра принял закон, позволяющий правительству оказывать такое гражданство членам семьи всего за несколько месяцев до того, как программа была отменена в прошлом году.