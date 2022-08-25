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Кіпр може віддати старі системи ППО української армії - Forbes

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Після того, як Кіпр отримав можливість купити ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол", уряд республіки може віддати старі системи ППО російського виробництва Україні. Про це пише Forbes, передає УНН.

Кіпр може віддати старі системи ППО української армії - Forbes

Деталі

Згідно з інформацією видання, Кіпр уклав важливу угоду з Ізраїлем, яка дозволить йому придбати систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Таким чином, у США з'явиться можливість переконати Нікосію передати свої старі російські установки ППО Україні.
Forbes зазначає, що "Залізний купол" зміцнить обмежені можливості держави щодо захисту свого неба.

На даний момент структура ППО Кіпру складається з систем 9К330 "Тор" малої дальності та 9К37 "Бук" середньої дальності дії, а також французьких ракет малої дальності Mistral.

Передбачається, що Кіпр вирішив купити саме ізраїльський "Залізний купол", щоб убезпечити себе від потенційних погроз від безпілотників Туреччини, яка ще у грудні 2019 року розгорнула такі бойові машини на північній частині острова.

Forbes зазначає, що це ті ж самі безпілотники, які "успішно знищували російські системи ППО в Сирії, Лівії, Нагірному Карабаху та Україні". Очевидно, йдеться про TB2 "Байрактор".

Додамо

Як повідомляв УНН, міністерство оборони Кіпру схвалило покупку у Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол" (Iron Dome).

Згідно з інформацією, угоду з продажу було завершено, хоча ні Нікосія, ні Єрусалим публічно не підтвердили продаж.

Дві країни обговорюють угоду з продажу "Залізного куполу", як мінімум, з початку 2021 року. "Залізний купол" використовуватиметься Кіпром проти потенційних ворожих турецьких дій, включаючи безпілотників, з материка чи окупованого Туреччиною Північного Кіпру.

У повідомленні йдеться, що з радіусом дії 70 км одна система "Залізного куполу" може покрити весь острів.

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