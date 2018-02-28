Кінопремія "Оскар": члени журі завершили голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У США члени кіноакадемії завершили голосування з визначення переможців кінопремії “Оскар”, повідомляє УНН з посиланням на USA Today.
Голосування стартувало 20 лютого. Протягом тижня члени журі могли віддати свої голоси за той чи інший фільм. Переможці у всіх номінаціях визначатимуться простою більшістю голосів.
Слід додати, що цьогорічне голосування стало останнім проведеним шляхом паперового голосування. Вже наступного року голосування стане електронним.
Церемонія вручення престижної нагороди відбудеться 4 березня в Лос-Анджелесі в кінотеатрі Dolby Theatre, ведучим якої знову стане комік Джиммі Кіммел.
На головну нагороду в категорії “Кращий фільм” цього року претендують дев’ять кінострічок: “Темні часи”, “Геть”, “Леді Берд”, “Примарна нитка”, “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі”, “Форма води”, “Клич мене своїм ім’ям”, “Дюнкерк” і “Секретна дось”.