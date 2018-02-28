Кинопремия "Оскар": члены жюри завершили голосование

Голосование стартовало 20 февраля. В течение недели члены жюри могли отдать свои голоса за тот или иной фильм. Победители во всех номинациях будут определяться простым большинством голосов.

Следует добавить, что нынешнее голосование стало последним проведенным путем бумажного голосования. Уже в следующем году голосование станет электронным.

Церемония вручения престижной награды состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby Theatre, ведущим которой вновь станет комик Джимми Киммел.

На главную награду в категории "Лучший фильм" в этом году претендуют девять кинолент: "Темные времена", "Долой", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Три билборда на границе Эббинг, Миссури", "Форма воды" , "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".