Кінологи не знайшли вибухівки в Миколаївській ОДА

Як зазначили у поліції, інформація про те, що нібито заміновано Миколаївську облдержадміністрацію, надійшла у вигляді листа на електрону пошту громадської приймальні ГУ НП в Миколаївській області.

“Повідомлення надійшло о 09:30 годині. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, працівників та відвідувачів, які знаходились в установі, було евакуйовано. На місце негайно прибули служби екстреного виклику — фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники. Район можливої небезпеки було оточено, поліцейські забезпечили охорону громадського порядку, а для надання, у разі необхідності, медичної допомоги — карета „швидкої“. Вибухотехніки та кінологи із службовим собакою ретельно обстежили приміщення у будівлі облдержадміністрації, а також прилеглу до неї територію. Предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, не виявлено”, — заявили в поліції.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Правоохоронці встановлюють осіб, які повідомили про замінування.

Проводиться перевірка.