Кинологи не нашли взрывчатку в Николаевской ОГА

Как отметили в полиции, информация о том, что якобы заминирована Николаевская облгосадминистрация поступила в виде письма на электронную почту общественной приемной ГУНП в Николаевской области.

“Сообщение поступило в 09:30 часов. Правоохранители оцепили район возможной опасности, работников и посетителей, которые находились в учреждении, эвакуировали. На место немедленно прибыли службы экстренного вызова — специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Район возможной опасности был оцеплен, полицейские обеспечили охрану общественного порядка, а для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи — карета „скорой“. Взрывотехники и кинологи со служебной собакой тщательно обследовали помещения в здании облгосадминистрации, а также прилегающую к нему территорию. Предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено”, — заявили в полиции.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Правоохранители устанавливают лиц, которые сообщили о заминировании.

Проводится проверка.