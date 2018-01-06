Кіноакадеміки почали голосування за висунення фільмів на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Члени Американської кіноакадемії США в п’ятницю почали подачу бюлетенів з іменами претендентів на найпрестижнішу кінонагороду “Оскар”, повідомляє УНН з посиланням на спеціалізоване на голлівудських преміях інтернет-видання Gold Derby.
Онлайн-заявки від кіноакадеміків будуть прийматися протягом восьми днів до 12 січня включно.
Право на участь в боротьбі за звання кращої картини року має 341 повнометражний художній фільм. До участі в змаганні в категорії “кращий фільм іноземною мовою” були прийняті стрічки від 92 країн, у тому числі український фільм “Рівень чорного”, та ще дві кінострічки спільного виробництва: “Межа” та “Іній”.
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“Межа” є україно-словацькою картиною, висунутою від Словаччини, а від Литви — це “Іній” (ко-продукція України, Польщі, Литви, Франції).
Номінантів у всіх категоріях “Оскара” оголосять 23 січня. Фінальне голосування за переможців пройде з 20 по 27 лютого, імена лауреатів будуть оголошені на 90-й церемонії вручення “Оскар”, яка пройде в Лос-Анджелесі 4 березня.
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