Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

Онлайн-заявки от киноакадемиков будут приниматься в течение восьми дней до 12 января включительно.

Право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в соревновании в категории “лучший фильм на иностранном языке” были приняты ленты от 92 стран, в том числе украинский фильм “Уровень чёрного”, и еще две киноленты совместного производства: “Граница” и “Иней”.

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“Граница” является Украина-словацкой картиной, выдвинутой от Словакии, а от Литвы — это “Иней” (ко-продукция Украины, Польши, Литвы, Франции).

Номинантов во всех категориях “Оскара” объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения “Оскар”, которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

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