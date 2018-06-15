Кінґ закликав не дати Сенцову померти

"Сьогодні перший день (14 червня - ред.) чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднайтесь до мене... в заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув’язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", – написав 70-річний автор численних бестселерів.



Як повідомляв УНН, Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили у колонію, де утримують українського режисера Олега Сенцова.



Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів, але себе до списку не заніс.