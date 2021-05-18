Кінчайте спати або про "велике переселення" VIPів

КИЇВ. 18 травня. УНН. Існує красива легенда. За часів війни з половцями військо князя Володимира Святославовича розташувалося на відпочинок в мальовничій місцевості біля Києва. Багато воїнів, перебравши меду з брагою, безтурботно заснули і могли стати легкою здобиччю для противника. Алетбогатирі, які не спали (за переказами, це були особисто Альоша Попович, Добриня Микитич та Ілля Муромець) стали будити інших криками «Кінчай спати!». А заради ефективності додали ще пару-трійку міцних слівець. І, саме так виникла назва культової місцевості - Конча-Заспа.

За підсумками останнього засідання РНБО Президент України Володимир Зеленський вирішив теж розбудити деяких мешканців Кончі-Заспи та Пущі-Водиці, які, після трудів своїх праведних і не дуже, мирно дрімали на державних дачах, далеко від міської суєти. Президентом було поставлено завдання провести детальний аудит земель і резиденцій в цих заповідних зонах. Зеленський зажадав "встановити повний перелік осіб (названих "незрозумілими особами"), які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто, всю необхідну інформацію, після якої буде розпочато "велике переселення"цих "народів".

За іронією долі, в цей же день було оголошено про персональні санкції проти 557 злодіїв в законі і 111 інших іноземних кримінальних авторитетів. Напевно, для того, щоб нашим колишнім і діючим "незрозумілим особам" було не так прикро, що в РНБО думають тільки про них. А також про 400 гектарів заповідної землі і більше 100 державних будівель і дач. Хоча, мабуть вони вже тепер звикли. Адже, проводити аудит, "скасовувати" пільги і "ліквідувати" елітні дачні селища для колишніх і діючих вищих чиновників "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", намагався вже не один президент.

Наприклад, 24 березня 2014 року тодішній в.о. президента Олександр Турчинов підписав розпорядження, згідно з яким державні дачі повинні бути розпродані, а виручені від цього кошти - спрямовані на соціальні потреби. 4 серпня 2014 року президент Петро Порошенко розпорядженням №977 зняв довічні пільги з генералів і прирівняних до них радників юстиції. І також скасував розпорядження про надання "довічно" охорони і будинків в елітних котеджних селищах "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" колишнім прем'єр-міністрам України. Їх у нас було чимало.

У свою чергу, Зеленський, не забув в черговий раз попинать "попередників", заявивши, що своїми розпорядженнями вони лише "легалізували перебування на цих землях і резиденціях за дуже символічну плату ряду незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці . Люди, наприклад, з прізвищем Піскун, Ландик, Васюник. Міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова. Віце-прем'єр часів Порошенко - Зубко. і навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн". При цьому, президент забув згадати, що власність багатьох з цих осіб захищена 25-50 літніми (!) інвестиційними договорами, де за відчуження їх нерухомості передбачені серйозні штрафні санкції. Тим більше, що в цьому районі проживає багато діючих і колишніх суддів. І виселити їх звідси за законом майже неможливо. Адже деякі власники зносили стояли в курортній зоні державні будови і будували на їх місці нові особняки і вілли. І після цього на довгі роки стали власниками. Точніше, власниками ставали тещі, водії, охоронці та інші наближені до "незрозумілим особам".

Згідно з офіційною інформацією, на території будинку відпочинку «Конча-Заспа» розташовані 71 дачний будинок і 4 пансіонати на 145 номерів. В основному, серед їх мешканців колишні відомі політики і чиновники: екс-спікери Володимир Литвин і Олександр Мороз, екс-прем'єри Анатолій Кінах і Юхим Звягільський, колишні міністри Оксана Білозір, Дмитро Табачник, Олександр Лавринович, Раїса Богатирьова та інші авторитетні особи.

Але, завдання було поставлене. І аудит вже почався. З державної дачі в Конча-Заспі виселяють екс-генпрокурора Святослава Піскуна. Він заявив, що з ним розірвали договір оренди в односторонньому порядку. Але, він згоден з рішенням і пообіцяв з'їхати з резиденції, яку отримав в оренду на 49 років. Запропонували залишити дачу і колишньому віце-прем'єру Геннадію Зубко. Але, той так просто вирішив не здаватися і запевнив, що з 2016 року має право там жити, бо платить великі гроші за оренду. І навіть опублікував платіжні доручення за кілька років на своїй сторінці в Facebook. Судячи з усього, Зубко і Піскуном, в Офісі Президента не обмежаться.

Загалом, ці дії, в якійсь мірі, узгоджуються з передвиборними обіцянками Зеленського. Якби не одне але. До свого президентства він засуджував політиків, які користуються державними пільгами і привілеями за рахунок бюджету і стверджував, що державні резиденції треба "віддати дітям". А у відповідь на запитання, чи буде користуватися держдачами в разі перемоги на виборах, Зеленський впевнено заявив: "Нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, це сьогодні що? Це все - для екскурсій", - сказав він тоді.

Проте, до хорошого швидко звикаєш. І в 2020 році Зеленський "побачив сенс в резиденціях" і переїхав зі свого заміського будинку в Іванковичах під Києвом на державну дачу площею 4000 кв.м. в Кончі-Заспі. В Офісі Президента планували витратити на неї в минулому році, як мінімум, майже 3 мільйони 430 тисяч гривень. А діти почекають. Цим скористалася опозиція, яка вимагала від Зеленського, щоб він жив, як горезвісний Голобородько. Але, очевидно, що Володимир вважав за краще не відповідати за слова і дії Василя. Причиною такого переїзду, названі вимоги держбезпеки.

Навіщо все це потрібно Зеленському? По-перше, це чергова PR-акція для підтримки свого президентського рейтингу на плаву. По-друге, на наших очах відбувається зміна еліт. Ще 100 років тому італійський соціолог Вільфредо Парето сформулював концепцію циркуляції еліт. Відповідно до неї, революції і зміни режиму відбуваються, коли нова еліта приходить на місце старої. Звичайні люди, в еліту не входять, не відіграють значної ролі і лише пливуть за течією. А якщо приходить нова еліта, то старій доводиться трохи потіснитися. Конча-Заспа і Пуща-Водиця - не гумові. Загалом, як то кажуть, кінчай спати - дай поспати іншому.