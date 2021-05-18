Кончайте спать или о “большом переселении” VIPов

КИЕВ. 18 мая. УНН. Существует красивая легенда. Во времена войны с половцами войско князя Владимира Святославовича расположилось на отдых в живописной местности возле Киева. Многие воины, перебрав мёда с брагой, беспечно уснули и могли стать легкой добычей для противника. Но, неспящие богатыри (по слухам, это были лично Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец) стали будить остальных криками «Кончай спать!». А ради эффективности прибавили еще пару-тройку крепких словечек. И, именно так возникло название культовой местности - Конча-Заспа.

По итогам последнего заседания СНБО Президент Украины Владимир Зеленский решил тоже разбудить некоторых обитателей Кончи-Заспы и Пущи-Водицы, которые, после трудов своих праведных и не очень, мирно дремали на государственных дачах, вдали от городской суеты. Президентом была поставлена задача провести детальный аудит земель и резиденций в этих заповедных зонах. Зеленский потребовал "установить полный перечень особ (названных “непонятными лицами”), которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть, всю необходимую информацию, после которой будет начато "большое переселение" этих "народов".

По иронии судьбы, в этот же день было объявлено о персональных санкциях против 557 воров в законе и 111 прочих иностранных криминальных авторитетов. Наверно, для того, чтобы нашим бывшим и действующим “непонятным лицам” было не так обидно, что в СНБО думают только про них. А также про 400 гектаров заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач. Хотя, должно быть они уже итак привыкли. Ведь, проводить аудит, "отменять" льготы и “ликвидировать” элитные дачные поселки для бывших и действующих высших чиновников "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица", пытался уже не один президент.

К примеру, 24 марта 2014 года тогдашний и.о. президента Александр Турчинов подписал распоряжение, согласно которому государственные дачи должны быть распроданы, а вырученные от этого средства - направлены на социальные нужды. 4 августа 2014 года президент Петр Порошенко распоряжением №977 снял пожизненные льготы с генералов и приравненных к ним советников юстиции. И также отменил распоряжения о предоставление "пожизненно" охраны и домов в элитных коттеджных поселках "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" бывшим премьер-министрам Украины. А ведь их у нас было немало.

В свою очередь, Зеленский, не преминул в очередной раз попинать "попередников", заявив, что своими распоряжениями они лишь "легализовали пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики. Люди, например, с фамилией Пискун, Ландик, Васюник. Министры времен Януковича, например, Табачник и Богатырева. Вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин". При этом, президент забыл упомянуть, что собственность многих из этих лиц защищена 25-50 летними (!) инвестиционными договорами, где за отчуждение их недвижимости предусмотрены серьезные штрафные санкции. Тем более, что в этом районе проживает много действующих и бывших судей. И выселить их отсюда по закону почти невозможно. Ведь некоторые владельцы сносили стоявшие в курортной зоне государственные строения и строили на их месте новые особняки и виллы. И после этого на долгие годы стали собственниками. Точнее, собственниками становились тещи, водители, охранники и прочие приближенные к “непонятным лицам”.

Согласно официальной информации, на территории дома отдыха «Конча-Заспа» расположены 71 дачный дом и 4 пансионата на 145 номеров. В основном, среди их жильцов бывшие известные политики и чиновники: экс-спикеры Владимир Литвин и Александр Мороз, экс-премьеры Анатолий Кинах и Ефим Звягильский, бывшие министры Оксана Билозир, Дмитрий Табачник, Александр Лавринович, Раиса Богатырева и другие авторитетные лица.

Но, задача была поставлена. И аудит уже начался. С государственной дачи в Конча-Заспе выселяют экс-генпрокурора Святослава Пискуна. Он заявил, что с ним расторгли договор аренды в одностороннем порядке. Но, он согласен с решением и пообещал съехать из резиденции, которую получил в аренду на 49 лет. Предложили покинуть дачу и бывшему вице-премьеру Геннадию Зубко. Но, тот так просто решил не сдаваться и заверил, что с 2016 года имеет право там жить, потому что платит большие деньги за аренду. И даже опубликовал платежные поручения за несколько лет на своей странице в Facebook. Судя по всему, Зубко и Пискуном, в Офисе Президента не ограничатся.

В общем, эти действия, в какой-то мере, согласуются с предвыборными обещаниями Зеленского. Если бы не одно но. До своего президентства он осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо “отдать детям”. А в ответ на вопрос, будет ли пользоваться госдачами в случае победы на выборах, Зеленский уверенно заявил: “Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, это сегодня что? Это все — для экскурсий”, — сказал он тогда.

Тем не менее, к хорошему быстро привыкаешь. И в 2020 году Зеленский “увидел смысл в резиденциях” и переехал из своего загородного дома в Иванковичах под Киевом на государственную дачу площадью 4000 кв.м. в Конче-Заспе. В Офисе Президента планировали потратить на нее в прошлом году, как минимум, почти 3 миллиона 430 тысяч гривен. А дети подождут. Этим воспользовалась оппозиция, которая потребовала от Зеленского, чтобы он жил, как пресловутый Голобородько. Но, очевидно, что Владимир предпочел не отвечать за слова и действия Василия. Причиной такого переезда, названы требования госбезопасности.

Зачем всё это нужно Зеленскому? Во-первых, это очередная PR-акция для поддержки своего президентского рейтинга на плаву. Во-вторых, на наших глазах происходит смена элит. Еще 100 лет назад итальянский социолог Вильфредо Парето сформулировал концепцию циркуляции элит. Согласно ей, революции и смены режима происходят, когда новая элита приходит на место старой. Обычные люди, в элиту не входящие, не играют значительной роли и лишь плывут по течению. А если приходит новая элита, то старой приходится немного потесниться. Конча-Заспа и Пуща-Водица - не резиновые. В общем, как говорится, кончай спать - дай поспать другому.