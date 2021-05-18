Кончайте спать или о “большом переселении” VIPов

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31241 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66626 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114261 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107954 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61646 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72044 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186333 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150400 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158250 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138574 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17885 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11505 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15775 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14500 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12914 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114258 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107950 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86449 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98655 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128645 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4960 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10429 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12942 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15805 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17916 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Кончайте спать или о “большом переселении” VIPов

Киев • УНН

 • 45486 просмотра

Зачем на самом деле понадобилось тормошить бывших чиновников, проживающих в Конча-Заспе?

Кончайте спать или о “большом переселении” VIPов

КИЕВ. 18 мая. УНН. Существует красивая легенда. Во времена войны с половцами войско князя Владимира Святославовича расположилось на отдых в живописной местности возле Киева. Многие воины, перебрав мёда с брагой, беспечно уснули и могли стать легкой добычей для противника. Но, неспящие богатыри (по слухам, это были лично Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец) стали будить остальных криками «Кончай спать!». А ради эффективности прибавили еще пару-тройку крепких словечек. И, именно так возникло название культовой местности - Конча-Заспа.

По итогам последнего заседания СНБО Президент Украины Владимир Зеленский решил тоже разбудить некоторых обитателей Кончи-Заспы и Пущи-Водицы, которые, после трудов своих праведных и не очень, мирно дремали на государственных дачах, вдали от городской суеты. Президентом была поставлена задача провести детальный аудит земель и резиденций в этих заповедных зонах. Зеленский потребовал "установить полный перечень особ (названных “непонятными лицами”), которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть, всю необходимую информацию, после которой будет начато "большое переселение" этих "народов".

По иронии судьбы, в этот же день было объявлено о персональных санкциях против 557 воров в законе и 111 прочих иностранных криминальных авторитетов. Наверно, для того, чтобы нашим бывшим и действующим “непонятным лицам” было не так обидно, что в СНБО думают только про них. А также про 400 гектаров заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач. Хотя, должно быть они уже итак привыкли. Ведь, проводить аудит, "отменять" льготы и “ликвидировать” элитные дачные поселки для бывших и действующих высших чиновников "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица", пытался уже не один президент.

К примеру, 24 марта 2014 года тогдашний и.о. президента Александр Турчинов подписал распоряжение, согласно которому государственные дачи должны быть распроданы, а вырученные от этого средства - направлены на социальные нужды. 4 августа 2014 года президент Петр Порошенко распоряжением №977 снял пожизненные льготы с генералов и приравненных к ним советников юстиции. И также отменил распоряжения о предоставление "пожизненно" охраны и домов в элитных коттеджных поселках "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" бывшим премьер-министрам Украины. А ведь их у нас было немало.

В свою очередь, Зеленский, не преминул в очередной раз попинать "попередников", заявив, что своими распоряжениями они лишь "легализовали пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики. Люди, например, с фамилией Пискун, Ландик, Васюник. Министры времен Януковича, например, Табачник и Богатырева. Вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин". При этом, президент забыл упомянуть, что собственность многих из этих лиц защищена 25-50 летними (!) инвестиционными договорами, где за отчуждение их недвижимости предусмотрены серьезные штрафные санкции. Тем более, что в этом районе проживает много действующих и бывших судей. И выселить их отсюда по закону почти невозможно. Ведь некоторые владельцы сносили стоявшие в курортной зоне государственные строения и строили на их месте новые особняки и виллы. И после этого на долгие годы стали собственниками. Точнее, собственниками становились тещи, водители, охранники и прочие приближенные к “непонятным лицам”.

Согласно официальной информации, на территории дома отдыха «Конча-Заспа» расположены 71 дачный дом и 4 пансионата на 145 номеров. В основном, среди их жильцов бывшие известные политики и чиновники: экс-спикеры Владимир Литвин и Александр Мороз, экс-премьеры Анатолий Кинах и Ефим Звягильский, бывшие министры Оксана Билозир, Дмитрий Табачник, Александр Лавринович, Раиса Богатырева и другие авторитетные лица.

Но, задача была поставлена. И аудит уже начался. С государственной дачи в Конча-Заспе выселяют экс-генпрокурора Святослава Пискуна. Он заявил, что с ним расторгли договор аренды в одностороннем порядке. Но, он согласен с решением и пообещал съехать из резиденции, которую получил в аренду на 49 лет. Предложили покинуть дачу и бывшему вице-премьеру Геннадию Зубко. Но, тот так просто решил не сдаваться и заверил, что с 2016 года имеет право там жить, потому что платит большие деньги за аренду. И даже опубликовал платежные поручения за несколько лет на своей странице в Facebook. Судя по всему, Зубко и Пискуном, в Офисе Президента не ограничатся.

В общем, эти действия, в какой-то мере, согласуются с предвыборными обещаниями Зеленского. Если бы не одно но. До своего президентства он осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо “отдать детям”. А в ответ на вопрос, будет ли пользоваться госдачами в случае победы на выборах, Зеленский уверенно заявил: “Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, это сегодня что? Это все — для экскурсий”, — сказал он тогда.

Тем не менее, к хорошему быстро привыкаешь. И в 2020 году Зеленский “увидел смысл в резиденциях” и переехал из своего загородного дома в Иванковичах под Киевом на государственную дачу площадью 4000 кв.м. в Конче-Заспе. В Офисе Президента планировали потратить на нее в прошлом году, как минимум, почти 3 миллиона 430 тысяч гривен. А дети подождут. Этим воспользовалась оппозиция, которая потребовала от Зеленского, чтобы он жил, как пресловутый Голобородько. Но, очевидно, что Владимир предпочел не отвечать за слова и действия Василия. Причиной такого переезда, названы требования госбезопасности.

Зачем всё это нужно Зеленскому? Во-первых, это очередная PR-акция для поддержки своего президентского рейтинга на плаву. Во-вторых, на наших глазах происходит смена элит. Еще 100 лет назад итальянский социолог Вильфредо Парето сформулировал концепцию циркуляции элит. Согласно ей, революции и смены режима происходят, когда новая элита приходит на место старой. Обычные люди, в элиту не входящие, не играют значительной роли и лишь плывут по течению. А если приходит новая элита, то старой приходится немного потесниться. Конча-Заспа и Пуща-Водица - не резиновые. В общем, как говорится, кончай спать - дай поспать другому.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66