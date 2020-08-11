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Кінах прокоментував ризик підміни банків транснаціональними компаніями

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Недієздатна банківська система створює вигідні умови для функціонування транснаціональних компаній в Україні. Доступ до альтернативних ресурсів – це добре, але так не має бути. Підтримку підприємцям, зокрема фермерам, мають надавати вітчизняні банки, а не іноземці. Про це в коментарі УНН заявив політик, голова Українського союзу підприємців та промисловців Анатолій Кінах.

Сьогодні українська банківська система не виконує одну із головних функцій – кредитування реальної економіки. Замість розвитку економіки і забезпечення доступу до ресурсів, в Україні розміщують ОВГЗ ( облігації) з дохідністю 18- 19%

“Починати треба однозначно з дуже серйозної зміни і пріоритетів, і ринкових механізмів доступу до ресурсів. Особливо дуже негативний факт, що у нас немає зв'язку між поточною інфляцією і вартістю ресурсів. Як приклад, в минулому році річна інфляція була біля 4%, чим пишався НБУ, а на початку року і до сьогоднішнього дня вартість кредитних ресурсів зашкалює до 10-15%. Тобто тут з точки зору доступу і вартості кредитних ресурсів наші виробники та фермери ізольовані”, - пояснює Кінах.

Тому на зміну банкам приходять транснаціональні компанії, на кшталт Cargill, які самостійно підтримують своїх українських контрагентів, зокрема товарними кредитами.

“Те, що Cargill підтримує фермерів – це позитивно, але це має бути тимчасовим заходом і держава повинна чітко контролювати і моніторити ці процеси”, - наголошує він.

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Кінах нагадує, що з 1 липня 2021 року буде дозволена купівля-продажа землі фізичними особами - громадянами України. Але турбує те, що сьогодні в Україні відсутня комплексна державна програма створення прозорого сучасного ринку землі.

“Той закон, який прийнятий ВР - це не програма. Програма - це документ, де чітко виписані необхідні законодавчі і нормативні акти, які треба прийняти для формування ринку: питання завершення аудиту, кадастрів, питання вартісних характеристик, збереження родючості тощо. Це все відсутнє, і це створює ризики того, що у зв'язку з великою різницею у платоспроможності тих же наших фермерів, відсутності доступу до фінансових ресурсів українська земля може бути в руках транснаціональних компаній і не тільки. От цим треба займатися”, - наголошує політик.

Раніше УНН повідомляв, що українська "дочка" Cargill помічена у порушенні базисних принципів американської корпорації. Зокрема її контрагентами виступають фіктивні компанії з “чорного” сектору економіки, які сприяють в ухиленні від сплати податків.

Українські Національні Новини

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