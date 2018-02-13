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Кім Чен Ин підкреслив важливість подальшого поліпшення відносин з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 9377 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин підкреслив важливість подальшого поліпшення відносини з Південною Кореєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ЦТАК.

Агентство зазначає, що делегація, яку очолювала сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон, після повернення до КНДР доповіла Кім Чен Ину подробиці поїздки у Південну Корею і переговорів з президентом Мун Чже Іншому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сестра Кім Чен Ина запросила президента Південної Кореї до КНДР

Як раніше повідомляв УНН, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах планує відвідати Північну Корею після завершення зимової Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані. На переконання Баха, спорт дає можливість вести “діалог з позитивним результатом”.

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