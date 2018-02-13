Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Южной Кореей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75190 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89530 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92166 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110272 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101321 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104973 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111956 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117137 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122929 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134503 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Южной Кореей

Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Южной Кореей

Киев  •  УНН

 • 9376 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношения с Южной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ЦТАК.

Агентство отмечает, что делегация, возглавляемая сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон, после возвращения в КНДР доложила Ким Чен Ыну подробности поездки в Южную Корею и переговоров с президентом Мун Чжэ Другому.

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Как ранее сообщал УНН, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Северную Корею после завершения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. По мнению Баха, спорт дает возможность вести “диалог с положительным результатом”.

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