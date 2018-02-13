Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Южной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношения с Южной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ЦТАК.
Агентство отмечает, что делегация, возглавляемая сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон, после возвращения в КНДР доложила Ким Чен Ыну подробности поездки в Южную Корею и переговоров с президентом Мун Чжэ Другому.
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Как ранее сообщал УНН, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Северную Корею после завершения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. По мнению Баха, спорт дает возможность вести “диалог с положительным результатом”.