Кім Чен Ин і його батько використовували підроблені бразильські паспорти для отримання віз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин і його покійний батько та попередник Кім Чен Ір використовували підроблені бразильські паспорти для отримання віз західних країн у 1990-х роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Це показує бажання правлячої сім’ї подорожувати і організувати можливий план евакуації”, — повідомило агентству джерело зі сфери безпеки на умовах анонімності.
Паспорти оформлені на імена Josef Pwag і Ijong Tchoi. Їх використовували для отримання віз як мінімум у двох західних посольствах. Невідомо, чи отримали їх лідери КНДР.
Ці паспорти могли також використовуватися для поїздок в Бразилію, Японію і Гонконг. МЗС Великої Британії заявив, що розслідує паспортну справу. Посольство Північної Кореї в Бразилії відмовилося від коментарів.
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Нагадаємо, Європейський Союз посилив санкції проти КНДР. Як повідомляється, прийняті санкції включають в себе посилення заходів щодо заборони на експорт в КНДР всіх нафтопродуктів шляхом скорочення кількості барелів, які можуть бути експортовані з 2 мільйонів барелів до 500 тисяч барелів на рік; заборону на імпорт з КНДР продовольчих і сільськогосподарських продуктів, машин, електрообладнання, землі і каменю, і деревини.