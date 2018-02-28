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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60710 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73485 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 106599 просмотра

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Ким Чен Ын и его отец использовали поддельные бразильские паспорта для получения виз

Ким Чен Ын и его отец использовали поддельные бразильские паспорта для получения виз

Киев  •  УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын и его покойный отец и предшественник Ким Чен Ир использовали поддельные бразильские паспорта для получения виз западных стран в 1990-х годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Это показывает желание правящей семьи путешествовать и организовать возможный план эвакуации”, — сообщил агентству источник из сферы безопасности на условиях анонимности.

Паспорта оформлены на имена Josef Pwag и Ijong Tchoi. Их использовали для получения виз как минимум в двух западных посольствах. Неизвестно, получили их лидеры КНДР.

Эти паспорта могли также использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг. МИД Великобритании заявил, что расследует паспортное дело. Посольство Кореи в Бразилии отказалось от комментариев.

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Напомним, Европейский Союз ужесточил санкции против КНДР. Как сообщается, принятые санкции включают в себя усиление мер по запрету на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов путем сокращения количества баррелей, которые могут быть экспортированы из 2 миллионов баррелей в 500 тыс. баррелей в год; запрет на импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, земли и камня, и древесины.

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