Ким Чен Ын и его отец использовали поддельные бразильские паспорта для получения виз
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын и его покойный отец и предшественник Ким Чен Ир использовали поддельные бразильские паспорта для получения виз западных стран в 1990-х годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Это показывает желание правящей семьи путешествовать и организовать возможный план эвакуации”, — сообщил агентству источник из сферы безопасности на условиях анонимности.
Паспорта оформлены на имена Josef Pwag и Ijong Tchoi. Их использовали для получения виз как минимум в двух западных посольствах. Неизвестно, получили их лидеры КНДР.
Эти паспорта могли также использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг. МИД Великобритании заявил, что расследует паспортное дело. Посольство Кореи в Бразилии отказалось от комментариев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конькобежец из КНДР упал во время забега и попытался свалить японского конкурента
Напомним, Европейский Союз ужесточил санкции против КНДР. Как сообщается, принятые санкции включают в себя усиление мер по запрету на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов путем сокращения количества баррелей, которые могут быть экспортированы из 2 миллионов баррелей в 500 тыс. баррелей в год; запрет на импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, земли и камня, и древесины.