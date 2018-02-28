Кілометровий затор утворився на в'їзді до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На в'їзді до Києва, на Бориспільській трасі, утворився кілометровий затор. Заблоковані чотири смуги руху, передає УНН.
Рух заблоковано через те, що у столицю не пускають вантажівки.
Наразі фури заблокували три смуги руху. "Хвіст" затору - біля стели "Вас вітає Київ".
Крім того, у заторі застрягли легковики та автобуси.
Нагадаємо, у КМДА повідомили, що обмеження на в'їзд вантажівок до Києва було заплановано зняти о 10 годині.