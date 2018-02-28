Километровый затор образовался на въезде в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На въезде в Киев, на Бориспольской трассе, образовался километровый затор. Заблокированы четыре полосы движения, передает УНН.
Движение заблокировано из-за того, что в столицу не пускают грузовики.
Сейчас фуры заблокировали три полосы движения. "Хвост" пробки - у стелы "Вас приветствует Киев".
Кроме того, в пробке застряли легковушки и автобусы.
Напомним, в КГГА сообщили, что ограничения на въезд грузовиков в Киев было запланировано снять в 10:00.