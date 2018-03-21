Кількох кримських татар звільнили з роботи за неявку на "вибори" - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількох кримських татар було звільнено з роботи за те, що вони не пішли на вибори президента РФ в включеному Криму. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Вчора один чоловік розповів мені, як звільнили кілька його знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на" вибори "! Один був маршрутників, інший - охоронцем, третій - ще кимось, не важно! Коли влада доходить до такого сорому - це давно перейденим край здорового глузду! "- написав Е.Курбедінов.
Як повідомляв УНН, в Меджлісі заявили про тотальне неучасть кримських татар в "виборах" президента РФ.
Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму.