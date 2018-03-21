Нескольких крымских татар уволили с работы за неявку на "выборы" - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Нескольких крымских татар уволили с работы за то, что они не пошли на выборы президента РФ в аннексированном Крыму. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на „выборы“! Один был маршрутчиком, другой — охранником, третий — еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама — это давно перейденный край здравого смысла!” — написал Э.Курбединов.
Как сообщал УНН, в Меджлисе заявили о тотальном неучастии крымских татар в “выборах” президента РФ.
Напомним, Европейский союз не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму.