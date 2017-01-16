Кількість звернень через ГРВІ на Закарпатті зменшилася на 18%
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 січня. УНН. Протягом другого календарного тижня 2017 року у заклади охорони здоров'я Закарпатської області із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 4 тис. 841 особа, що на 18% менше, ніж попереднього тижня. Про це УНН повідомили у прес-центрі Закарпатського обласного центру здоров′я.
Захворюваність становить 384,6 на 100 тисяч населення та все ще перевищує визначений епідемічний поріг.
На Закарпатті наразі спостерігається середня інтенсивність епідемічного процесу грипу та ГРВІ. За минулий тиждень госпіталізовано з приводу респіраторних інфекцій 207 осіб (4,2% від захворілих). Половину госпіталізованих складають діти віком до 4 років.
Епідемічний поріг перевищений у п′яти районах області. В інших показники захворюваності знаходяться на рівні або нижче порогових значень.
Окрім того, як повідомила УНН директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова, в області закінчилися карантинні заходу в усіх навчальних закладах.
Нагадаємо, за перший тиждень 2017 року на Закарпатті зареєстровано 5 тис. 914 хворих на грип та ГРВІ.