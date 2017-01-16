Количество обращений из-за ОРВИ в Закарпатской области уменьшилось на 18%
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 января. УНН. В течение второй календарной недели 2017 г. в учреждения здравоохранения Закарпатской области с симптомами острых респираторных инфекций обратились 4 тыс. 841 человек, что на 18% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Закарпатского областного центра здоровья.
Заболеваемость составляет 384,6 на 100 тыс. населения и все еще превышает определенный эпидемический порог.
В Закарпатской области сейчас наблюдается средняя интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. За прошедшую неделю госпитализированы по поводу респираторных инфекций 207 человек (4,2% от заболевших). Половину госпитализированных составляют дети в возрасте до 4 лет.
Эпидемический порог превышен в пяти районах области. В других показатели заболеваемости находятся на уровне или ниже пороговых значений.
Кроме того, как сообщила УНН директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анна Сопкова, в области закончились карантинные мероприятия во всех учебных заведениях.
Напомним, за первую неделю 2017 года в Закарпатской области зарегистрировали 5 тыс. 914 больных гриппом и ОРВИ.