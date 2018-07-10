Кількість жертв злив у Японії перевищила 140 осіб

“До теперішнього часу через зливи загинули 134 людини, ще 7 перебувають в стані зупинки серця і легенів (так в Японії називають клінічну смерть, діагностувати яку можуть тільки лікарі). Крім того, 10 людей вважаються зниклими без вісті, місце розташування ще 78, в першу чергу це жителі префектури Хіросіма, не встановлено”, — сказав він.

За словами суги, уряд вже виділив близько 7,2 млрд ієн (64,8 млн доларів) в якості допомоги для ліквідації наслідків удару стихії в постраждалих районах. Також він зазначив, що в роботах беруть участь 75 тисяч осіб, включаючи поліцейських і бійців японських Сил самооборони.

Потужні зливи почалися в Японії в середині минулого тижня через вплив тайфуну “Прапірун”. У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1000 мм опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів. Це найбільша кількість загиблих від повеней в Японії з 1953 року. Тоді на острові Кюсю на заході країни загинули 759 осіб, понад 450 тисяч позбулися даху над головою.

Як повідомляв УНН, Канада заявила про готовність допомогти Японії у зв’язку із загибеллю людей через зливи.