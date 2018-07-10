Канада заявила про готовність допомогти Японії у зв'язку із загибеллю людей через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Уряд Канади готовий надати будь-яку необхідну допомогу Японії у зв’язку з численними людськими жертвами і масштабними руйнуваннями, викликаними повенями і зсувами в західних районах цієї азіатської країни. Про це в понеділок повідомила глава канадського МЗС Христя Фріланд, інформує УНН.
“Канада висловлює свої глибокі співчуття народу Японії у зв’язку з проливними дощами, повенями і зсувами в західній частині країни, — йдеться в її заяві. — Уряд Канади готовий надати Японії допомогу, якщо надійде відповідний запит”.
За останніми даними, жертвами зливових дощів і зсувів на заході Японії стали принаймні 105 осіб, ще близько 80 числяться зниклими без вісті. У понеділок японські рятувальники за підтримки підрозділів Сил самооборони продовжили пошукові та рятувальні операції.
Сильні дощі виникли через вплив тайфуну “Прапірун”, який в середу припинив існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані. Через сам тропічний шторм в Японії одна людина загинула, близько 20 постраждали.
Як повідомляв УНН, майже 90 людей загинули в Японії через зливи.