Канада заявила про готовність допомогти Японії у зв'язку із загибеллю людей через зливи

“Канада висловлює свої глибокі співчуття народу Японії у зв’язку з проливними дощами, повенями і зсувами в західній частині країни, — йдеться в її заяві. — Уряд Канади готовий надати Японії допомогу, якщо надійде відповідний запит”.

За останніми даними, жертвами зливових дощів і зсувів на заході Японії стали принаймні 105 осіб, ще близько 80 числяться зниклими без вісті. У понеділок японські рятувальники за підтримки підрозділів Сил самооборони продовжили пошукові та рятувальні операції.

Сильні дощі виникли через вплив тайфуну “Прапірун”, який в середу припинив існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані. Через сам тропічний шторм в Японії одна людина загинула, близько 20 постраждали.

Як повідомляв УНН, майже 90 людей загинули в Японії через зливи.