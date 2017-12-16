Кількість жертв зіткнення поїзда та шкільного автобуса у Франції зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок зіткнення потяга зі шкільним автобусом на півдні Франції зросла до п’яти осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Кількість жертв зіткнення потяга зі шкільним автобусом, яке сталося 14 грудня на півдні Франції, збільшилася до п’яти”, — йдеться в повідомленні.
За словами марсельського прокурора Ксав’єра Тарабе, який координує розслідування з місцевою владою, пообіді у п’ятницю, 15 грудня, помер ще один 11-річний школяр.
Окрім того, він додав, що трьох поранених дітей вже виписали з лікарні. Ще шестеро дітей досі залишаються госпіталізованими з травмами, які становлять загрозу для життя.
Як повідомляє видання, 46-річну водійку автобуса, яка також дістала поранення під час ДТП, ще допитують слідчі. Її перевіряли на вживання алкоголю — результат виявився негативним.
Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення поїзда та шкільного автобуса на півдні Франції загинули чотири людини, ще 24 — постраждали.