Число жертв столкновения поезда и школьного автобуса во Франции возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Число погибших в результате столкновения поезда со школьным автобусом на юге Франции возросло до пяти человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Количество жертв столкновения поезда со школьным автобусом, которое произошло 14 декабря на юге Франции, увеличилось до пяти”, — говорится в сообщении.
По словам марсельского прокурора Ксавьера Тараба, который координирует расследования с местными властями, после обеда в пятницу, 15 декабря, умер еще один 11-летний школьник.
Кроме того, он добавил, что трех раненых детей уже выписали из больницы. Еще шестеро детей до сих пор остаются госпитализированными с травмами, которые представляют угрозу для жизни.
Как сообщает издание, 46-летнюю водителя автобуса, которая также получила ранения в ДТП, еще допрашивают следователи. Ее проверяли на употребление алкоголя — результат оказался отрицательным.
Как сообщал УНН, в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции погибли четыре человека, еще 24 — пострадали.