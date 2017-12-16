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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101804 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 102161 просмотра

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10 марта, 15:15 • 116197 просмотра

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Число жертв столкновения поезда и школьного автобуса во Франции возросло

Число жертв столкновения поезда и школьного автобуса во Франции возросло

Киев  •  УНН

 • 10075 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Число погибших в результате столкновения поезда со школьным автобусом на юге Франции возросло до пяти человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Количество жертв столкновения поезда со школьным автобусом, которое произошло 14 декабря на юге Франции, увеличилось до пяти”, — говорится в сообщении.

По словам марсельского прокурора Ксавьера Тараба, который координирует расследования с местными властями, после обеда в пятницу, 15 декабря, умер еще один 11-летний школьник.

Кроме того, он добавил, что трех раненых детей уже выписали из больницы. Еще шестеро детей до сих пор остаются госпитализированными с травмами, которые представляют угрозу для жизни.

Как сообщает издание, 46-летнюю водителя автобуса, которая также получила ранения в ДТП, еще допрашивают следователи. Ее проверяли на употребление алкоголя — результат оказался отрицательным.

Как сообщал УНН, в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции погибли четыре человека, еще 24 — пострадали.

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