Кількість жертв землетрусу на кордоні Ірану та Іраку перевищила 350 людей

За інформацією видання, 341 загиблих - іранці. Травми різного ступеню важкості отримало понад 5340 людей. Принаймні 382 людини перебувають у лікарні через отримані травми.

Найбільше людей загинуло в іранському місті Сарпол-е захаб у провінції Керманш, де очікується збільшення кількості жертв.

Також землетрус уразив райог Ірану на південному сході від курдського міста Сулейманія.

Ще близько 70 тис іранців залишились без даху над головою.

Нагадаємо, Президент Ірану Хасан Роухані дав доручення міністерству внутрішніх справ країни вжити термінових заходів для забезпечення жителів постраждалих від землетрусу районів всією необхідною допомогою.

Як повідомляв УНН, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.