Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 350 человек

По информации издания, 341 погибших - иранцы. Травмы различной степени тяжести получили более 5340 человек. По крайней мере 382 человека находятся в больнице за полученных травм.

Больше всего людей погибло в иранском городе Сарполь-е захаб в провинции Керманшах, где ожидается увеличение количества жертв.

Также землетрясение поразил райог Ирана на юго-востоке от курдского города Сулеймания.

Еще около 70 тыс. иранцев остались без крыши над головой.

Напомним, Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.