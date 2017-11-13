Кількість жертв землетрусу на ірано-іракському кордоні зросла до 445 осіб

Більше половини жертв припадає на курдський місто Сарполь-е-Захаб в провінції Керманшан. Єдина лікарня в місті сильно постраждала, тому армія встановила польові лікарні.

Згідно з вимірами геологічної служби США, землетрус силою 7,2 бала було зосереджено на відстані 19 миль (31 км) від східного іракського міста Халаб.

Уряд Ірану оголосив вівторок національним днем ​​жалоби.

Як повідомляв УНН, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.