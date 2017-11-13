Кількість жертв землетрусу на ірано-іракському кордоні зросла до 445 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,2 уздовж ірано-іракського кордону зросла до 445 осіб. Крім того, 7 377 осіб отримали різні травми, а близько 70 тисяч іранців втратили дах над головою, повідомляє ABC News з посиланням на Червоний Півмісяць, передає УНН.
Більше половини жертв припадає на курдський місто Сарполь-е-Захаб в провінції Керманшан. Єдина лікарня в місті сильно постраждала, тому армія встановила польові лікарні.
Згідно з вимірами геологічної служби США, землетрус силою 7,2 бала було зосереджено на відстані 19 миль (31 км) від східного іракського міста Халаб.
Уряд Ірану оголосив вівторок національним днем жалоби.
Як повідомляв УНН, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.