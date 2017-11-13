Количество жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе возросло до 445 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Количество жертв землетрясения магнитудой 7,2 вдоль ирано-иракской границы возросло до 445 человек. Кроме того, 7 377 человек получили различные травмы, а около 70 тысяч иранцев лишились крова, сообщает ABC News со ссылкой на Красный Полумесяц, передает УНН.
Более половины жертв приходится на курдский город Сарпол-е-Захаб в провинции Керманшан. Единственная больница в городе сильно пострадала, поэтому армия установила полевые больницы.
Согласно самым последним измерениям геологической службы США, землетрясение силой 7,2 балла было сосредоточено на расстоянии 19 миль (31 км) от восточного иракского города Халабья.
Правительство Ирана объявило во вторник национальным днем траура.
Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.