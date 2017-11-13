Количество жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе возросло до 445 человек

Более половины жертв приходится на курдский город Сарпол-е-Захаб в провинции Керманшан. Единственная больница в городе сильно пострадала, поэтому армия установила полевые больницы.

Согласно самым последним измерениям геологической службы США, землетрясение силой 7,2 балла было сосредоточено на расстоянии 19 миль (31 км) от восточного иракского города Халабья.

Правительство Ирана объявило во вторник национальным днем траура.

Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.