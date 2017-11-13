Количество жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе возросло до 445 человек

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12213 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 28865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40392 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46590 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43415 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90830 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98821 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125938 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Количество жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе возросло до 445 человек

Количество жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе возросло до 445 человек

Киев  •  УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Количество жертв землетрясения магнитудой 7,2 вдоль ирано-иракской границы возросло до 445 человек. Кроме того, 7 377 человек получили различные травмы, а около 70 тысяч иранцев лишились крова, сообщает ABC News со ссылкой на Красный Полумесяц, передает УНН.

Более половины жертв приходится на курдский город Сарпол-е-Захаб в провинции Керманшан. Единственная больница в городе сильно пострадала, поэтому армия установила полевые больницы.

Согласно самым последним измерениям геологической службы США, землетрясение силой 7,2 балла было сосредоточено на расстоянии 19 миль (31 км) от восточного иракского города Халабья.

Правительство Ирана объявило во вторник национальным днем траура.

Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

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