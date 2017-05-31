Кількість жертв вибуху в Кабулі зросла до 90, 400 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі зросла до 90, сотні людей поранені, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Уряд Афганістану повідомив про зростання до 90 кількості загиблих внаслідок потужного вибуху в центрі Кабула 31 травня. За повідомленням, 400 людей були поранені”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що серед жертв є багато жінок і дітей.
Як повідомляв УНН, у столиці Афганістану Кабулі біля посольства Німеччини пролунав потужний вибух.