Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 90, 400 ранены

“Правительство Афганистана сообщило о росте до 90 числа погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула 31 мая. По сообщению, 400 человек были ранены”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди жертв есть много женщин и детей.

Как сообщал УНН, в столице Афганистана Кабуле у посольства Германии прогремел мощный взрыв .