Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 90, 400 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле возросло до 90, сотни людей ранены, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Правительство Афганистана сообщило о росте до 90 числа погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула 31 мая. По сообщению, 400 человек были ранены”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди жертв есть много женщин и детей.
Как сообщал УНН, в столице Афганистана Кабуле у посольства Германии прогремел мощный взрыв .