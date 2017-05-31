Кількість жертв вибуху в Кабулі стрімко збільшується: 80 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Дані про кількість жертв вибуху замінованого автомобіля у районі іноземних посольств у центрі Кабула в середу знову змінилися. Міністерство охорони здоров'я Афганістану повідомляє вже про щонайменше 80 загиблих і 350 поранених, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 80 убитих, більше 350 поранених від вибуху в Кабулі" - цитує видання інформацію афганського МОЗу.
Раніше було відомо про 49 загиблих в столиці Афганістану.
Як повідомляв УНН, 31 травня потужний вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався в центрі столиці Афганістану. Відповідальність за вибух відразу ніхто на себе не взяв.
Хмари чорного диму огорнули район поблизу президентського палацу та іноземних посольств, повідомили чиновники.
Вибух був настільки потужний, що у будинках на кількасот метрів навколо повибивало скло у вікнах і позривало двері з петель.