Число жертв взрыва в Кабуле стремительно увеличивается: 80 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Данные о количестве жертв взрыва заминированного автомобиля в районе иностранных посольств в центре Кабула в среду вновь изменились. Министерство здравоохранения Афганистана сообщает уже о не менее 80 погибших и 350 раненых, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 80 убитых, более 350 раненых от взрыва в Кабуле", - цитирует издание информацию афганского Минздрава.
Ранее было известно о 49 погибших в столице Афганистана.
Как сообщал УНН, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана. Ответственность за взрыв сразу никто на себя не взял.
Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств, сообщили чиновники.
Взрыв был настолько мощный, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.