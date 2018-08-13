Кількість жертв вибуху в Ідлібі збільшилася до 69 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху в будівлі в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб, досягла 69 осіб, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".
За даними правозахисників, що спостерігають за війною в Сирії, кількість загиблих після вибуху в будівлі в Ідлібі, яка, імовірно, використовувалася як складу зброї, досягло 69 осіб.
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Організація, яка користується мережею джерел в різних районах Сирії, повідомила, що склад зброї в підвалі будівлі здетонував, в результаті чого вся багатоповерхова будівля обвалилася.
Раніше повідомлялося про 32 загиблих і 45 поранених.