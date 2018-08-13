Число жертв взрыва в Идлибе увеличилось до 69 человек

По данным правозащитников, наблюдающих за войной в Сирии, число погибших после взрыва в здании в Идлибе, которое, предположительно, использовалось в качестве оружейного склада, достигло 69.

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Организация, пользующаяся сетью источников в разных районах Сирии, сообщила, что оружейный склад в подвале здания сдетонировал, в результате чего все многоэтажное строение обрушилось.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 45 раненых.