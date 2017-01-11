Кількість жертв вибухів у Кабулі збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Афганські чиновники підтвердили, що кількість загиблих внаслідок подвійного вибуху, влаштованого смертниками щодо співробітників парламенту в афганській столиці Кабулі у вівторок, зросла до 51 особи, передає УНН з посиланням на Tolo News.
Крім того, було поранено ще близько 150 осіб. Серед жертв є діти і жінки, додали чиновники.
Більшість людей, убитих і поранених, були мирними жителями.
Адміністративна рада парламенту країни тим часом підтвердила загибель 36 співробітників, зокрема з секретаріату парламенту.
Таліби взяли на себе відповідальність за напад невдовзі після інциденту.