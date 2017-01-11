Кількість жертв вибухів у Кабулі збільшилася

Крім того, було поранено ще близько 150 осіб. Серед жертв є діти і жінки, додали чиновники.

Більшість людей, убитих і поранених, були мирними жителями.

Адміністративна рада парламенту країни тим часом підтвердила загибель 36 співробітників, зокрема з секретаріату парламенту.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад невдовзі після інциденту.