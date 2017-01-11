Количество жертв взрывов в Кабуле увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Афганские чиновники подтвердили, что количество погибших в результате двойного взрыва, устроенного смертниками в отношении сотрудников парламента в афганской столице Кабуле во вторник, выросло до 51 человека, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
Кроме того, были ранены еще около 150 человек. Среди жертв есть дети и женщины, добавили чиновники.
Большинство людей, убитых и раненых, были мирными жителями.
Административный совет парламента страны тем временем подтвердил гибель 36 сотрудников, в том числе из секретариата парламента.
Талибы взяли на себя ответственность за нападение вскоре после инцидента.