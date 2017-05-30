Кількість жертв урагану в Москві збільшилася до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кількість загиблих через ураган у Москви та Підмосков’ї зросла до 16 осіб, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Як повідомила журналістам у вівторок офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, жертвами урагану в Москві і Підмосков’ї стали 14 осіб: в столиці загинули 11 людей, в області — троє. Пізніше губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов заявив, що число жертв стихії в Підмосков’ї зросла до 5 осіб, постраждали 34. Таким чином, загальне число жертв стихії зросла до 16 осіб.
Також видання зазначає, що уряд Москви у вівторок розгляне питання про грошові компенсації сім’ям загиблих під час урагану в столиці, при цьому розмір виплат на кожну сім’ю може скласти 1 мільйон рублів.
Як повідомляв УНН, у понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива.
Кількість постраждалих внаслідок урагану в Москві зросла до 140 осіб.