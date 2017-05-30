Число жертв урагана в Москве увеличилось до 16 человек

Как сообщила журналистам во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек: в столице погибли 11 человек, в области - трое. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число жертв стихии в Подмосковье возросло до 5 человек, пострадали 34. Таким образом, общее число жертв стихии возросло до 16 человек.

Также издание отмечает, что правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших во время урагана в столице, при этом размер выплат на каждую семью может составить 1 млн рублей.

Как сообщал УНН, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень.

Число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 140 человек.