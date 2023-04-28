Кількість жертв удару рф по Умані зросла до 12: з-під завалів дістали ще одне тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв удару російських військ по Умані у Черкаській області зросла до 12 після того, як з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого, повідомили в МВС України у Telegram, пише УНН.
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"В Умані з-під завалів дістали ще одне тіло. Станом на 12:30 загинуло 12 наших громадян, 9 осіб госпіталізовано", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.