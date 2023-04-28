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Количество жертв удара рф по Умани возросло до 12: из-под завалов достали еще одно тело

Киев • УНН

 • 269454 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв удара российских войск по Умани в Черкасской области возросло до 12 после того, как из-под завалов достали тело еще одного погибшего, сообщили в МВД Украины в Telegram, пишет УНН

Цитата

"В Умани из-под завалов достали еще одно тело. По состоянию на 12:30 погибло 12 наших граждан, 9 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.

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