Кількість жертв удару по медзакладу в Дніпрі зросла

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру 26 травня. Люди – загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.

Цитата

«Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.

Серед загиблих – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки», - йдеться у повідомленні.

Таким чином на сьогодні кількість загиблих становить четверо осіб.

Нагадаємо

російські війська вдень 26 травня завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета влучила в будівлю колишньої поліклініки №1, де лікували людей із психічними хворобами.

Також була знищене ветеринарна лікарня, розташована поруч.

Поранення отримали 32 людини, з них 13 перебувають у лікарні, а п'ятеро з них у важкому стані.

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