Кількість жертв удару по медзакладу в Дніпрі зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру 26 травня. Люди – загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.
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«Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.
Серед загиблих – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки», - йдеться у повідомленні.
Таким чином на сьогодні кількість загиблих становить четверо осіб.
Нагадаємо
російські війська вдень 26 травня завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета влучила в будівлю колишньої поліклініки №1, де лікували людей із психічними хворобами.
Також була знищене ветеринарна лікарня, розташована поруч.
Поранення отримали 32 людини, з них 13 перебувають у лікарні, а п'ятеро з них у важкому стані.